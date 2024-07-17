Ушел из жизни сценарист «Трех мушкетеров» и «Приключений Тома Сойера» Дэвид Локери

Скончался американский сценарист и продюсер Дэвид Локери. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

По данным источника, кинематографист умер в возрасте 71 года во Флориде. Причиной смерти Локери стал рак кожи.

Дэвид Локери появился на свет 3 марта 1953 года в Чикаго и получил степень магистра в Университете Айовы. Он начал свою карьеру сценариста в 1981 году.

Среди наиболее известных картин, в работе над которыми он принимал участие, — «Добро пожаловать в Лэйквью», «Одержимость», «Три мушкетера» и «Пассажир 57». Локеритакже участвовал в создании пятого «Стартрека», удостоенного трех наград «Золотая малина», включая номинацию на «Худший фильм».

Вдобавок Локери выступал соавтором сценария «Приключений Тома Сойера».

Ранее мы писали, что в возрасте 82 лет умерла польская актриса Эва Цепеля, сыгравшая в «Сохранить город» с Александром Белявским.