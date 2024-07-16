Хорошо знакома нашему зрителю: ушла из жизни знаменитая польская актриса Эва Цепеля

Актриса театра, кино и телевидения Эва Цепеля ушла из жизни. Она известна нашему зрителю по советско-польскому военному фильму «Сохранить город» с Александром Белявским, передает «Российская газета».

Эва появилась на свет в августе 1941 года. Спустя почти 20 лет она окончила Краковскую высшую театральную школу. Затем она служила в Театре имени Семашковой в Жешове, а после выступала на сцене Старого театра в Кракове. Она исполняла роли былинной унтер-офицерской вдовы из «Ревизора» Гоголя и Бьянки из «Укрощения строптивой» Шекспира.

Помимо театра, Цепеля снималась в кино. Ее фильмография насчитывает 45 кинолент и сериалов. Ее можно увидеть в «Огненном ангеле», «Третьей части ночи» и других проектах.

Эва ушла из жизни в возрасте 82 лет. Причина смерти актрисы не называется.

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