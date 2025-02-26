Ушел из жизни сценарист «Трансформеров» и «Звездного пути» Роберто Орси

Скончался американский сценарист и продюсер Роберто Орси. Об этом пишет издание The Hollywood Reporter со ссылкой на менеджера кинематографиста.

Уточняется, что Орси умер на 52-м году жизни в своем доме в Лос-Анджелесе после безуспешной борьбы с болезнью почек.

«Он был дальновидным рассказчиком с безграничным сердцем и прекрасной душой. Но помимо его творческих талантов, он был отличным другом, который мог поставить свою жизнь на паузу, чтобы помочь незнакомцу и найти место в своем доме для самого незамеченного щенка в приюте», - прокомментировал смерть сценариста его брат Джей Ар.

Первые шаги в сценарном искусстве Роберто Орси сделал в 1990-х, однако пик творческой активности пришелся на 2009-2014 годы, когда вместе со своим приятелем Алексом Куртцманом он работал над такими проектами, как «Звездный путь» и «Звездный путь во тьму», «Трансформеры: Месть падших» и «Новый Человек-паук 2».

Ранее мы писали, что в возрасте 84 лет умер участник группы Muscle Shoals Джуниор Лоу.