Ушел из жизни самый первый политработник МВД и близкий друг маршала Жукова Зазулин

Ушел из жизни первый в истории Министерства внутренних дел начальник отдела, а затем управления по политико-воспитательной работе Алексей Зазулин. Об этом пишет mk.ru.

Политработник скончался в возрасте 100 лет накануне днем в Москве. Причина и обстоятельства смерти не раскрываются.

Алекскей Зазулин служил в реактивном минометном дивизионе, где были размещены знаменитые «Катюши». Участвовал в Параде Победы в июне 1945 года, а также в Параде Победы над Японией в Харбине в сентябре того же года. Об этом Зазулин рассказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным несколько лет назад.

После войны Зозулин окончил юридический институт. Он возглавлял комитет по печати Казахской ССР, а затем стал первым руководителем подразделения МВД, отвечающего за работу с личным составом. У него была близкая дружба с маршалом Георгием Жуковым, и воспоминания Зозулина легли в основу одной из известных книг о полководце.

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