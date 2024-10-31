Умер в возрасте 77 лет актер из драмы «Курьер на Восток» Казбек Суанов
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Умер заслуженный артист России Казбек Суанов, сыгравший Ильина в криминальной драме 1991 года «Курьер на Восток». Ему было 77 лет.
Официальная причина смерти не раскрывается. Также нет информации о времени и дате прощания с актером.
В 1970 году Казбек Суанов окончил осетинскую студию ГИТИСа и поступил на службу в Северо-Осетинский академический театр имени Тхапсаева.
В 1977 году дебютировал в фильме «Ах, любовь…». Самым известным фильмом с его участием стала картина «Семейная драма».
Казбек Суанов имел звания народного артиста Северной Осетии и заслуженного артиста Южной Осетии. О смерти артиста сообщили на сайте ГТРК «Алания».
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