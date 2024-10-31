Умер в возрасте 77 лет актер из драмы «Курьер на Восток» Казбек Суанов

Умер заслуженный артист России Казбек Суанов, сыгравший Ильина в криминальной драме 1991 года «Курьер на Восток». Ему было 77 лет.

Официальная причина смерти не раскрывается. Также нет информации о времени и дате прощания с актером.

В 1970 году Казбек Суанов окончил осетинскую студию ГИТИСа и поступил на службу в Северо-Осетинский академический театр имени Тхапсаева.

В 1977 году дебютировал в фильме «Ах, любовь…». Самым известным фильмом с его участием стала картина «Семейная драма».

Казбек Суанов имел звания народного артиста Северной Осетии и заслуженного артиста Южной Осетии. О смерти артиста сообщили на сайте ГТРК «Алания».

Ранее в Москве умерла 19-летняя студентка ВГИКа из Серова Свердловской области. Девушка внезапно почувствовала себя плохо во время репетиции.