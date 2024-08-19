Умерла в 85 лет жена народного артиста России Леонида Кулагина Элеонора

Умерла актриса Элеонора Кулагина – жена народного артиста России Леонида Кулагина. Ей было 85 лет. Информация о кончине звезды появилась на портале «Кино-Театр.Ру».

О том, что Кулагина ушла из жизни, стало известно 18 августа. При этом причина смерти не уточняется. Близкие новости пока никак не прокомментировали.

Напомним, что Элеонора Кулагина стала для своего мужа спасительницей. Она помогла ему побороть алкогольную зависимость. К спиртному актер пристрастился после того, как узнал об измене первой супруги.

Сам Леонид признавался, что Элеонора принесла себя в жертву, чтобы сохранить семью. Она не позволяла очагу погаснуть своими любовью, терпением и мудростью.

К слову, зрителям актриса может быть известна по ролям в проектах «Расплата», «Машенька», Долгое прощание» и других.

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