Ушел из жизни режиссер фильма «Лунная радуга» Андрей Ермаш

Ушел из жизни советский российский режиссер и сценарист Андрей Ермаш, сын бывшего председателя Госкино СССР Филиппа Ермаша. Об этом пишет mk.ru.

Постановщик умер в знаменитом «элитном доме в Гранатном переулке, построенном в свое время специально для Леонида Ильича Брежнева». На момент смерти кинематографисту было 68 лет.

Андрей Ермаш появился на свет 5 марта 1957 года. В 1979-м окончил режиссерский факультет ВГИКа. С 1983-го работал постановщиком «Мосфильма» и соавтором сценариев своих проектов.

В 27 лет мужчина снял фантастическую картину «Лунная радуга» - по одноименному произведению Сергея Павлова. В киноленте, ставшей культовой, сыграли Игорь Старыгин, Василий Ливанов, Юрий Соломин, Владимир Гостюхин, музыку написал Эдуард Артемьев.

В 1987 году Ермаш снял свой второй фантастический фильм – «Конец вечности» по мотивам романа Айзека Азимова. Последней режиссерской работой Ермаша стал «Конец».

Ранее мы писали, что художник-фотограф «Мосфильма» Анатолий Гришин умер в возрасте 73 лет.