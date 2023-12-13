Ушел из жизни режиссер Ален Шартран: о чем он жалел перед смертью

Ушел из жизни выдающийся кинематографист канадского кино, актер, режиссер, сценарист и продюсер Ален Шартран. 77-летнего мужчины не стало 11 декабря. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на брата знаменитости Доминика.

Родственник рассказал о смерти режиссера в соцсетях 13 декабря. По словам брата, перед уходом из жизни Ален сильно сожалел о том, что не успел завершить свой прощальный фильм.

Напомним, что Ален Шартран родился 2 февраля 1946 года в Монреале в знаменитой семье профсоюзного лидера и активиста Мишеля Шартрана и известной писательницы Симонны Моне-Шартран.

Свои первые шаги в кино Ален сделал в 1960-х годах, дебютировав в фильмах «Революционер» и «Убийца играл на тромбоне». Он реализовал более двадцати проектов, включая кинокартины и сериалы, выступая в качестве режиссера и сценариста. Его творчество было отмечено множеством наград, а в последние месяцы жизни Ален Шартран испытывал горечь о незавершенном прощальном проекте.

СМИ пишут, что жена Алена, сценаристка Дайан Кайлиер, ушла из жизни зимой 2020 года.

Ранее мы писали о смерти звезды сериалов «Бруклин 9-9» и «Доктор Хаус» Андре Брауэра.