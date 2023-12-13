Умер звезда сериалов «Бруклин 9-9» и «Доктор Хаус» Андре Брауэр

Американский актер Андре Брауэр, известный по сериалам «Доктор Хаус» и «Бруклин 9-9», ушел из жизни на 62-м году жизни. Смерть актера подтвердила его агент Дженнифер Аллен.

Актер, по данным Variety, умер в результате непродолжительной болезни. О точном диагнозе не сообщается.

Андре Брауэр родился в 1962 году в Чикаго. После окончании школы поступил в Стэнфордский университет, затем поступил в Джульярдскую школу на драматическое отделение.

Артист снимался в популярных американских сериалах. Также он известен благодаря участию в фильмах «Солт» и «Город ангелов». В 1998 году Брауэр был награжден за лучшую мужскую роль в драматическом сериале «Убойный отдел», а в 2006 году его признали лучшим актером картины «Вор».

Особую известность ему принесла роль в сериале «Доктор Хаус», где он сыграл психиатра, который лечил главного героя.

Брауэр был женат на актрисе Эми Бребсон. В их семье родились трое сыновей.

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