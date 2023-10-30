Ушел из жизни польский музыкант и певец Войцех Корда, перенесший шесть инсультов

На 80-м году жизни после тяжелой болезни умер польский рок-музыкант, актер и композитор Войцех Корда. Об этом сообщает Polish News.

Вдова музыканта Ада Русович рассказала, что в последние годы Корда тяжело болел — он перенес шесть инсультов, страдал от болезни Паркинсона. В последнее время он находился в искусственной коме и был подключен к аппарату ИВЛ.

Войцех Корда родился в марте 1944 года в Польше. Он стал популярным, когда стал музыкантом группы Niebiesko–Czarni.

Как пояснили в Польском музыкальном фонде, Войцех был рок-певцом, гитаристом, композитором и одним из создателей музыки к первой польской рок-опере Naga.

Фонд собирал деньги на лечение музыканта и оплачивал его нахождение в больнице на аппарате ИВЛ.

Дочь от первого брака, которую Войцех бросил еще в детстве, простила отца. Ее мать погибла в автокатастрофе. В машине тогда находились и друзья музыканта. В ДТП выжил только Корда — свою дочь после аварии он оставил на воспитании родным.

Ранее в возрасте 80 лет умер народный артист России, пианист Тигран Алиханов. Тело музыканта обнаружила его дочь.