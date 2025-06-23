Ушел из жизни писатель и сценарист Прафулла Рой

19 июня в доме престарелых в Калькутте на 91-м году жизни скончался индийский писатель и сценарист Прафулла Рой. Причиной смерти стала продолжительная болезнь, сообщает IMDb.

Какие именно проблемы со здоровьем были у знаменитости, не уточняется. Также нет информации о дате и месте похорон.

Прафулла родился в 1934 году на территории современной Бангладеш, в 1950 году семья переехала в Калькутту.

Рой является автором более 150 литературных произведений, лауреатом многочисленных литературных премий, мастером реалистической прозы.

Первый роман знаменитости вышел в 1956 году. Его произведения легли в основу 45 фильмов и сериалов, включая: «Мужчина и женщина» с Амолом Палекаром, «Убежище для птиц», «Дочери этого столетия», «Мишень», «Повесть о строптивой девчонке».

Ранее мы писали о том, что умер в возрасте 75 лет снявшийся в 150 фильмах индийский актер Раджеш Уильямс. Мужчина ушел из жизни 29 мая в Ченнаи. Причиной смерти стали проблемы со здоровьем, в частности низкое давление.