Умер в возрасте 75 лет снявшийся в 150 фильмах индийский актер Раджеш Уильямс

Популярный индийский актер Раджеш Уильямс умер в возрасте 75 лет. Он снялся в более чем 150 фильмах. Об этом сообщает Live Chennai.

Мужчина ушел из жизни 29 мая в Ченнаи. Причиной смерти стали проблемы со здоровьем, в частности низкое давление.

Раджеш начал карьеру как школьный учитель, но в 1970-х годах пришел в кино. За свою жизнь он снялся более чем в 150 фильмах, работал в телесериалах и занимался дубляжом.

Хотя большую часть карьеры он играл второстепенные роли, в 1979 году актер получил первую главную роль. Коллеги отмечали его универсальность и способность перевоплощаться в самых разных персонажей.

Помимо актерской работы, Раджеш написал книгу о голливудских звездах. Прощание с артистом пройдет в кругу родных и близких.

Ранее мы писали о том, что на 74-м году жизни ушел из жизни американский актер Питер Квон, наиболее известный по роли в культовом боевике Джона Карпентера «Большой переполох в маленьком Китае».