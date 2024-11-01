Ушел из жизни пензенский музыкант и поэт Андрей Черкашин

Скончался пензенский музыкант, поэт, композитор, театральный актер, режиссер, радиоведущий Андрей Черкашин. Об этом пишет «Пенза-Пресс».

Артист умер в возрасте 52 лет. Причина и обстоятельства смерти не раскрываются.

Похороны состоятся 3 ноября. Отпевание начнется в 10:30 в храме Серафима Саровского на улице Клары Цеткин.

В 1988 году Андрей Черкашин создал группу «Глупая девушка». Являлся основателем и фронтменом групп Pull и «Битум», выступал с группой «Кенгуру». Работал диджеем на ряде пензенских радиостанциях, в качестве чтеца и актера сотрудничал с «Театром доктора Дапертутто». Вместе с Владимиром Лакодиным записал виниловый альбом VIVA NEGATIVA.

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