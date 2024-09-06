Ушел из жизни олимпийский чемпион по гандболу Александр Резанов

Ушел из жизни олимпийский чемпион 1976 года в составе сборной СССР по гандболу Александр Резанов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бывшего тренера сборной СССР Владимира Максимова.

Гандболист скончался в возрасте 75 лет. Причиной смерти Резанова стал инсульт.

«Александр Резанов, к сожалению, ушел из жизни. Он лежал на обследовании в клинике в Запорожье. Медики проверили весь организм, и у него все вроде бы было в норме. Сашу выписали домой, он пришел на кухню налить себе чаю и упал после инсульта», - поделился Максимов.

Уточняется, что к моменту прибытия «скорой» спортсмен уже был мертв.

Сборная СССР по гандболу на Олимпиаде-1976 в Монреале завоевала золото, обыграв в финале команду Румынии. Резанов принял участие во всех шести матчах на турнире и забросил три гола. Вдобавок он становился серебряным призером чемпионата мира 1978 года.

После завершения профессиональной карьеры гандболист стал тренером, в том числе работал в сборных Украины, Молдавии и Турции.

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