Ушел из жизни народный поэт Башкортостана Рашит Шакур

В Уфе умер народный поэт Башкортостана Рашит Шакур. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил глава республики Радий Хабиров.

Поэт скончался на 88-м году жизни. Причина смерти не раскрывается. Прощание с Шакуром состоится 25 июня, в 10 часов в Башгосфилармонии.

Рашит Шакур был также известен в качестве ученого-энциклопедиста, педагога и общественного деятеля, он являлся доктором филологических наук, академиком Международной тюркской академии, отличником просвещения РБ, заслуженным работником культуры БАССР, заслуженным деятелем науки РБ, лауреатом Государственной премии РБ им. Салавата Юлаева, литературных премий имени Мифтахетдина Акмуллы, Рами Гарипова, Зайнаб Биишевой, Почетным гражданином Уфы.

Шакур является автором порядка 30 книг, написанных в разных жанрах, в том числе 9 поэтических сборников. Отдельные стихи Рашита Шакура переведены на русский, украинский, казахский, турецкий, болгарский, немецкий, чувашский языки.

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