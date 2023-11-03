Ушел из жизни народный художник России Вячеслав Самарин

На 86-м году жизни умер народный художник России Вячеслав Самарин. Об этом рассказал губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Анохин назвал смерть творческого деятеля «большой утратой». Глава региона отметил, что Вячеслав Самарин был замечательным художником со своим неповторимым стилем. Также Анохин назвал его «талантливым наставником и учителем, человеком с чуткой душой и открытым сердцем».

В октябре Вячеслава Самарина наградили медалью «Патриот Смоленщины» за развитие культуры и искусства в регионе. Как пояснили в Союзе художников России, Самарин стал широко известным не только в России, но и за рубежом. Его похоронят 5 ноября на Одинцовском кладбище.

Художник родился в 1938 году. Его работы хранятся в Смоленском музее-заповеднике, в музеях Норильска, Тамбова, Армавира, в частных коллекциях в США, Швейцарии, Италии, Польше и других местах.

Напомним, ранее близкие рассказали о последних днях жизни автора хитов Ротару и Кобзона Евгения Ширяева, который внезапно скончался в возрасте 81 года. На данный момент неизвестно, что послужило причиной смерти композитора. Однако не исключено, что у него оторвался тромб.