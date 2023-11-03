Стали известны подробности внезапной смерти автора хитов Ротару и Кобзона Евгения Ширяева

Композитор и автор хитов артистов Софии Ротару и Иосифа Кобзона Евгений Ширяев внезапно скончался в возрасте 81 года. Несмотря на старость, музыкант был здоров и не жаловался ни на какие проблемы. Однако за несколько дней до смерти его состояние резко изменилось. Об этом рассказали его близкие.

По словам людей из окружения Ширяева, он считал, что у него болит желудок. При этом дискомфорт ощущался только при ходьбе. Родные предлагали ему обратиться за помощью медиков, но он категорически отказывался. Однако госпитализация все-таки потребовалась, так как ему стало хуже.

Уже в больнице Евгений Александрович прошел обследование, врачи взяли у него необходимые анализы, поставили капельницы. Утром рокового дня никто и не предполагал, что уже к ночи его не станет в живых.

«Он был в сознании, разговаривал по телефону. Но ночью внезапно скончался во сне», - рассказал источник издания mk.ru.

На данный момент неизвестно, что послужило причиной смерти композитора. Однако не исключено, что у него оторвался тромб.

Ранее стало известно о смерти звезды «Шерлока Холмса» Галины Мочаловой.