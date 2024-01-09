Выписали или нет: директор театра сообщила новые подробности о состоянии Юрия Соломина

Народного артиста СССР и художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина выписали из больницы после месяца лечения. Об этом сообщила директор театра Тамара Михайлова, пишет RT.

Напомним, что 88-летний Соломин был госпитализирован 6 ноября 2023 года после инсульта в легкой форме.

Художественный руководитель Малого театра чувствует себя хорошо, подтвердила Михайлова, добавив, что процесс выздоровления идет успешно.

«Да, это так. Чувствует себя хорошо», — рассказала она о выписке.

14 ноября Telegram-канал Mash добавил, что во время лечения у артиста также развилась двухсторонняя пневмония. Несмотря на стабильно тяжелое состояние после инсульта, артист продолжал бороться за здоровье.

Юрий Соломин, родившийся 18 июня 1935 года в Чите, является выдающимся актером и педагогом. С 1961 года он преподает актерское мастерство в высшем театральном училище имени Щепкина. Свою карьеру артист начал в 1960-х годах, а с тех пор снялся в почти 60 фильмах и сериалах. В 1988 году он был удостоен звания народного артиста СССР.

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