Умер в возрасте 95 лет нигерийский музыкант Джентльмен Майк Эджага

Умер нигерийский инструменталист, диджей и автор песен Джентльмен Майк Эджага. Ему было 95 лет.

Официальная причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Известно, что музыкант продолжительное время серьезно болел, его сердце остановилось 6 июня в госпитале в Энугу.

«Мой отец скончался из-за продолжительной болезни», — сказал изданию Vanguard сын исполнителя Эммануэль Эджага.

Майк Эджага начал музыкальную карьеру в 1945 году в составе группы Coal Camp Boys. Пик его популярности пришелся на 1980-е годы. Он исполнял музыку в стиле игбо, основанную на ударных инструментах. Этот стиль широко распространен в юго-восточной части Нигерии.

«Смерть Эджаги знаменует собой конец эпохи нигерийской хай-лайф-музыки, но его наследие продолжает жить благодаря его обширной дискографии и влиянию, которое он оказал на фольклор и музыку игбо», - говорится в некрологе издания.

Ранее в Каракасе умер венесуэльский музыкант, один из ведущих дирижеров Латинской Америки Родольфо Сиглимбини. Ему было 62 года.