Ушел из жизни лучший футболист Киргизии XX века Юсуп Мусаев

Ушел из жизни заслуженный мастер спорта СССР Юсуп Мусаев, которого признали лучшим футболистом Киргизии ХХ века. Об этом сообщает пресс-служба Киргизского футбольного союза.

Ветеран футбола скончался на 90-м году жизни. Причина смерти бывшего спортсмена неизвестна.

«Юсуп Иминович всю свою жизнь посвятил футболу. Он оставил неизгладимый след в истории футбола Киргизии, играя в легендарной команде [города] Фрунзе „Алга“ в 1957-1969 годах», — говорится в публикации.

Мусае играл в команде «Алга» из Фрунзе (ныне — Бишкек) с 1957 по 1969 год. После того, как он забил 150 голов, его признали лучшим футболистом Киргизии ХХ века.

После завершения профессиональной карьеры футболист возглавлял «Алгу» и работал тренером в школе олимпийского резерва.

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