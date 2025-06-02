Ушел из жизни китайский военачальник Сюй Цилян

В Пекине в возрасте 75 лет скончался бывший заместитель председателя Центрального военного совета КНР Сюй Цилян. О кончине военного сообщило официальное агентство «Синьхуа».

Известно, что мужчина родился в марте 1950 года в провинции Шаньдун. Начал военную службу в 1966 году. Он прошел подготовку в авиационных учебных заведениях, служил летчиком, командовал авиационными соединениями.

В 2007 году Сюй получил звание генерал-полковника.

С 2007-2012 гг. был заместителем начальника Генштаба НОАК, командующим Военно-воздушными силами. С 2012-2022 гг. являлся заместителем председателя Центрального военного совета. Также был членом Политбюро ЦК КПК (18-й и 19-й созывы).

Как отмечает South China Morning Post, Сюй Цилян был одним из наиболее влиятельных военных руководителей Китая. Смерть наступила 2 июня после продолжительной болезни.

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