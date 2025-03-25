Китайский «ребенок тысячелетия» умер в 25 лет от сердечного приступа

Китаянка Цяньцянь, родившаяся в полночь 1 января 2000 года и получившая прозвище «ребенок тысячелетия», умерла в возрасте 25 лет. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Мать Цяньцянь опубликовала некролог в своем аккаунте в социальных сетях, в котором сообщила, что ее дочь скончалась в возрасте 25 лет из-за внезапной сердечной смерти», — сказано в материале канала.

Девушка появилась на свет точно под бой курантов. Символ смены эпох зафиксирован и в ее имени — на китайском «цянь» значит «тысяча».

Уточняется, что Цяньцянь почувствовала недомогание еще 3 марта, однако не стала обращаться к врачу. 9 марта она впала в кому и скончалась.

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