Ушел из жизни известный киносценарист и режиссер Игорь Болгарин

9 января ушел из жизни известный советский и российский писатель, киносценарист, режиссер и педагог, заслуженный деятель искусств РФ Игорь Болгарин. Он умер на 95-м году жизни, сообщает Союз кинематографистов РФ.

Причины смерти творческого деятеля не уточняются. О времени и месте прощания с ним сообщат позднее.

Игорь Болгарин родился в 1929 году в деревне Донузлав Крымской АССР. В 1954 году окончил сценарный факультет ВГИКа и начал работать на киностудии «Центрнаучфильм». Позже он начал преподавать на кафедре кинофотомастерства Московского института культуры. В 1979 году ему присвоили звание доцента.

Болгарин написал сценарии к таким известным фильмам как: «На графских развалинах», «Дерсу Узала», «Адъютант его превосходительства», «Суровые километры», «Дума о Ковпаке: Набат», «Дума о Ковпаке: Буран», «Девять жизней Нестора Махно».

Также он является режиссером фильмов «Возвращение Вероники» и «Над нами Южный Крест».

Игорь Яковлевич был лауреатом Ломоносовской премии («Секрет НСЕ»), Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, Заслуженным деятелем Украинской ССР.

Ранее умер автор романа «Магомед, Мамед, Мамиш» Чингиз Гусейнов.