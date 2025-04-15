Ушел из жизни известный индийский актер и кинорежиссер С.С. Стэнли

Индийский актер и режиссер С.С. Стэнли, снимавший фильмы на тамильском языке, умер 15 апреля в возрасте 57 лет. Подробности сообщает The Indian Express.

Артист умер в Ченнаи из-за осложнений, вызванных заболеваниями почек.

С.С. Стэнли родился 14 декабря 1957 года. В Тамильском кинематографе (Колливуде) он начал трудиться помощником известных режиссеров, таких как Махендран и Саси. После 12 лет ассистирования он начал снимать собственные фильмы. Его первый проект понравился публике и критикам, а второй – вызвал неоднозначную реакцию. Картину даже называли «жалкой».

Из-за финансовых трудностей Стэнли приостановил работу над третьей картиной и сам начал сниматься в фильмах с 2007 года.

Последней работой артиста стал триллер «Махараджа», в котором он снялся в прошлом году.

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