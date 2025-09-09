Ушел из жизни известный башкирский композитор, почетный работник образования РФ Вилюр Мавлютов

В Башкирии скончался известный композитор, лауреат премии имени Батыра Валида, почетный работник общего образования Российской Федерации Вилюр Мавлютов. Об этом сообщает «Башинформ».

Как сообщили изданию в администрации Биляловского сельского поселения, заслуженный работник культуры республики Мавлютов за три дня до этого участвовал в фестивале «Башкорт аты». Новость о его кончине пришла утром, 9 сентября.

Композитор долгое время работал учителем музыки, руководителем фольклорного кружка в Биляловской школе. Среди его учеников — лауреаты международных вокальных конкурсов Рафис и Алмас Сирусины.

Также преподавал башкирский язык и литературу в школе-интернате №2 города Ишимбая.

«Он любил свою родную землю, до последнего дня своей жизни продолжал заниматься творчеством и работать во благо Родины», — рассказала библиотекарь Райхана Булатова.

Вилюр Мавлютов родился в 1951 году в деревне Кугидель Баймакского района. Окончил Стерлитамакский государственный педагогический институт. Он стал автором более 100 песен, некоторые из которых были посвящены башкирской лошади.

