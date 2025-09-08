На 98-м году жизни скончался «крестный отец» госпела, лидер The Highway QC's Спенсер Тейлор

Американский певец, солист группы The Highway QC's Спенсер Тейлор-младший ушел из жизни в возрасте 97 лет. Артист скончался 6 сентября. О его смерти сообщает Journal of Gospel Music, который называет его «крестным отцом госпела».

Спенсер Тейлор родился в 1928 году в Миссисипи. В 1947-м году перебрался в Чикаго, где и начал карьеру артиста. Первым его пристанищем стал коллектив Holy Wonders. Но уже в 1955-м году Тейлор присоединился к The Highway QC's.

Госпел-коллектив The Highway QC's был основан в 1945-м году в Чикаго и на сегодняшний день является самым старейшим в истории США. Их перовые официальные записи появились в 1950-х годах. С приходом в ансамбль, Спенсер Тейлор взял на себя роль лидера и оставался им на протяжении следующих 60 лет.

В марте 2017 года Спенсер Тейлор-младший получил премию Stellar Awards на церемонии вручения наград в Лас-Вегасе, Невада.

