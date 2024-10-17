Ушел из жизни глава Тихвинского района Ленобласти Александр Лазаревич

Ушел и жизни Глава Тихвинского района Ленинградской области Александр Лазаревич. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Соболезнования в связи с кончиной господина Лазаревича выразили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и сенатор РФ от Ленобласти Сергей Перминов.

Глава Тихвинского района скончался в возрасте 59 лет. Причины и обстоятельства смерти мужчины не раскрываются. Дата прощания также в настоящий момент неизвестна.

Александр Лазаревич появился на свет в Тихвине 27 апреля 1965 года. Работал на руководящих должностях завода «Трансмаш», предприятиях ЖКХ Тихвинского района, возглавлял ОАО «Чистый город».

В 2012 году возглавил Тихвин. Главой города и Тихвинского района Лазаревич переизбирался несколько раз, в последний раз ему удалось одержать победу на выборах в Тихвинский горсовет в сентябре текущего года.

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