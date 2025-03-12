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Опубликовано 12 марта 2025, 17:36
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Ушел из жизни Герой России, генерал армии Александр Баранов

В возрасте 78 лет умер Герой России, генерал армии Александр Баранов.
Ушел из жизни Герой России, генерал армии Александр Баранов

© Freepik

В Самаре скончался Герой России, генерал армии Александр Баранов. Об этом в личном Telegram-канале сообщил глава Волжского района Александр Шарков.

«С… прискорбием восприняли новость о кончине Героя Российской Федерации генерала армии Александра Ивановича Баранова, который является почетным гражданином Самарской области и Волжского района», - написал Шарков.

Баранов умер в возрасте 78 лет. Причина смерти не раскрывается.

Александр Баранов был командующим войсками Уральского, Приволжско-Уральского и Северо-Кавказских военных округов. Глава Волжского района отметил, что после завершения военной службы в 2008 году Герой России принимал активное участие в общественной жизни, вкладывая свои силы и опыт в патриотическое воспитание молодежи: руководил областной общественной организацией «Союз генералов Самары», участвовал в деятельности ветеранских организациях и был задействован в районных мероприятиях.

Ранее мы писали, что в возрасте 78 лет умерла актриса из фильма «Алпамыс идет в школу» Дарига Тлендиева.