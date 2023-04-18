Ушел из жизни генеральный директор ЦУМа
В Кургане скончался один из лучших торговых менеджеров России.
Печальная новость пришла из Кургана.
На 66 году жизни скончался заслуженный работник торговли Российской Федерации, бессменный руководитель ОАО «Зауральский торговый дом» Петр Важенин.
В понедельник 17 апреля попрощаться с Петром Егоровичем пришли многие десятки сотрудников ЦУМа и жителей города.
Как сообщает URA.RU со ссылкой на портал «Лица Зауралья», Важенин, принявший руководство магазином еще в 1996 году, имел знак «Отличник советской торговли».
После перестройки он стал обладателем золотой награды и диплома «Лучший менеджер торговли России» общественного фонда «Торговля нового тысячелетия».
Под руководством Важенина Зауральский торговый дом был неоднократно отмечен грамотами правительства России и областной Думы.
Ранее мы писали, что на итальянском курорте скончалась фэшн-директор московского ЦУМа Алла Вербер.