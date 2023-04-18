Ушел из жизни генеральный директор ЦУМа

Печальная новость пришла из Кургана.

На 66 году жизни скончался заслуженный работник торговли Российской Федерации, бессменный руководитель ОАО «Зауральский торговый дом» Петр Важенин.

В понедельник 17 апреля попрощаться с Петром Егоровичем пришли многие десятки сотрудников ЦУМа и жителей города.

Как сообщает URA.RU со ссылкой на портал «Лица Зауралья», Важенин, принявший руководство магазином еще в 1996 году, имел знак «Отличник советской торговли».

После перестройки он стал обладателем золотой награды и диплома «Лучший менеджер торговли России» общественного фонда «Торговля нового тысячелетия».

Под руководством Важенина Зауральский торговый дом был неоднократно отмечен грамотами правительства России и областной Думы.

Ранее мы писали, что на итальянском курорте скончалась фэшн-директор московского ЦУМа Алла Вербер.