Умер в 86 лет киновед и член Союза кинематографистов РФ Валерий Турицын

Умер киновед и член Союза кинематографистов России Валерий Турицын. Ему было 86 лет. Информация о его кончине появилась в Telegram-канале организации.

Представители Союза кинематографистов РФ уточнили, что Валерий скончался 11 ноября. Однако причина его ухода из жизни не раскрывается.

«Нам будет очень не хватать Вас, Валерий Николаевич. Спасибо Вам за все! СК России, Гильдия киноведов и кинокритиков СК России приносят соболезнования родным и близким Валерия Николаевича», - сообщили в организации.

В обращении также уточняется, что у киноведа была болезнь, но точный диагноз не разглашается.

«Несмотря на развитие болезни в последние годы, он регулярно общался с молодыми коллегами, для которых из преподавателя – при всей разнице в возрасте – превратился в друга», - отметили в Союзе кинематографистов.

Валерий Турицын преподавал во ВГИКе на протяжении 60-ти лет. Последний свой курс он выпустил в 2020 году. Кроме того, он обучал студентов на Высших курсах сценаристов и режиссеров и в Институте повышения квалификации работников телевидения и радиовещания.

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