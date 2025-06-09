Ушел из жизни французский композитор Ариэль Кальма

8 июня стало известно о том, что на 79-м году жизни скончался Ариэль Кальма — выдающийся французский музыкант, пионер электронной и нью-эйдж музыки, автор саундтреков к кинофильмам. О его смерти сообщило издание Pitchfork.

Кальма, уроженец Парижа, стал одной из ключевых фигур в мире экспериментальной и медитативной музыки. Его творчество, вдохновленное минимализмом, индийскими традициями и эмбиентом, оказало влияние на целое поколение композиторов.

Музыкальный путь Кальмы начался с игры на саксофоне и флейте. Во время учебы в колледже, где он изучал информатику, судьба свела его с певцом Адамо, который пригласил молодого музыканта в свой гастрольный коллектив.

В 1960–1970-х годах Кальма сотрудничал с бразильским гитаристом Баденом Пауэллом, а затем отправился в Индию, чтобы глубоко изучить местную классическую музыку. Этот опыт сильно повлиял на его творчество. С середины 1970-х он начал выпускать альбомы в жанре нью-эйдж, сочетая электронные звучания с этническими мотивами.

Кальма также известен как автор музыки к фильмам, включая ленту «Голова», номинированную на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля, и «Солнечный суп».

О причинах смерти информации нет.

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