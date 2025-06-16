Ушел из жизни французский актер и режиссер Марк'о

На 99-м году жизни скончался французский артист Марк'о (также известный как Марк'О и Марк, О). Его настоящее имя – Марк-Гилберт Гильоман. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Причина смерти звезды и дата похорон пока не сообщаются.

Гильоман родился 10 апреля 1927 года. Он был многогранной творческой личностью: актером, режиссером, сценаристом, писателем и художником. Его кинодебют состоялся в 1951 году, а уже в 1954-м он попробовал себя в качестве режиссера и сценариста. Среди его работ — фильмы «Идолы», «Юность искусства», «Путешествие туда и обратно» и «Свежий румянец».

Марк'о был одним из ярких представителей леттризма — французского авангардного движения 1940-х годов, основанного Исидором Изу и вдохновленного традициями дадаизма и сюрреализма.

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