Ушел из жизни экс-хоккеист и тренер «Сибири» Андрей Тарасенко

Скончался бывший хоккеист и тренер новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Андрей Тарасенко. Соответствующая информация появилась на сайте клуба.

Спортсмен умер в возрасте 55 лет, причины и обстоятельства смерти не раскрываются.

«На 56-м году жизни скоропостижно умер тренер по развитию, легендарный нападающий „Сибири“ 2000-х Андрей Тарасенко», - сказано в сообщении.

Хоккейная команда также выразила глубокие и искренние соболезнования родным и близким хоккеиста.

Андрей Тарасенко появился на свет в Новосибирске и является воспитанником хоккейной школы «Сибирь». За время профессиональной карьеры выступал за ярославское «Торпедо», тольяттинскую «Ладу» и «Сибирь». Он признавался лучшим бомбардиром и самым ценным игроком чемпионата России в сезоне-1997/98, также спортсмен выступал на Олимпийских играх и на чемпионате мира.

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