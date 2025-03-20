Ушел из жизни бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан

В Кейптауне скончался бывший владелец автогоночной команды «Джордан» и гонщик Эдди Джордан. Об этом пишет издание Associated Press.

Джордан ушел из жизни в возрасте 76 лет. В декабре 2024 года бывший автогонщик объявил, что у него был диагностирован агрессивный рак мочевого пузыря и простаты. В феврале экс-владелец команды Формулы-1 признался, что провел уже четыре курса химиотерапии.

Соболезнования семье Джордана и печаль в связи с его смертью выразили несколько команд «Формулы-1», а также президент и исполнительный директор чемпионата Стефано Доменикали.

В молодости Эдди джордан являлся активным участником автогонок, выступая в таких сериях, как Формула-Форд, Формула-3, и принимая участие в знаменитой гонке «24 часа Ле-Мана». В 1991 году он создал команду «Джордан», которая соревновалась в Формуле-1 до 2005 года, прежде чем ее продали российской компании «Мидланд».

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