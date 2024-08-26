Ушел из жизни бывший тренер сборной Англии по футболу Свен-Йоран Эрикссон

Ушел из жизни бывший главный тренер сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон. Об этом пишет BBC.

В январе 76-летний тренер рассказал, что у него диагностирован рак поджелудочной железы в терминальной стадии. Последним местом работы Эрикссона был шведский «Карлстад», который выступает в третьем шведском дивизионе. Специалист занимал в шведском клубе пост спортивного директора и уволился в феврале минувшего года из-за проблем со здоровьем.

Свен-Йоран Эрикссон на протяжении тренерской карьеры работал в шведском «Гётеборге», португальской «Бенфике», итальянских «Роме», «Сампдории» и «Лацио», английских «Манчестер Сити», «Лестере» и в чемпионате Китая. Также он был тренером сборных Англии, Кот-д'Ивуара и Филиппин. Английская команда под его руководством участвовала в чемпионатах мира 2002 и 2006 годов и в чемпионате Европы — 2004.

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