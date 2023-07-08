Ушел из жизни бывший муж Оксаны Пушкиной

Журналист и телеведущий Владислав Коновалов ушел из жизни в возрасте 79 лет. Об этом сообщила его бывшая жена Оксана Пушкина.

По ее словам, обладатель отечественных и международных профессиональных наград умер девять дней назад.

«Мой учитель, мой коллега и моя первая настоящая любовь Владислав Коновалов», — написала в своем блоге Пушкина.

Напомним, что Оксана познакомилась с Владиславом ещё во времена учёбы в институте. Сначала они общались как друзья. Коновалов предложил Пушкиной работу журналистом, но вскоре у них возникли романтические отношения, и пара поженилась. В браке у них родился сын Артем. Однако после 27 лет брака знаменитости приняли решение развестись.

Владислав Коновалов начал свою карьеру на Ленинградском телевидении в качестве телеведущего. В его списке деятельности также есть роли в фильмах «Дети раздора» и «Пацаны».

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