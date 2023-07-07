На кладбище готовятся: отец Жанны Фриске поделился планами на предстоящее 49-летие покойной дочери

8 июля певице Жанне Фриске исполнилось бы 49 лет. Ее отец Владимир Фриске поделился планами на день рождения покойной дочери.

С родственником певицы общался сайт BLITZ+.

Семья в этот день соберется вместе, на могилу на Николо-Архангельском кладбище традиционно придут фанаты – они вспомнят любимую певицу добрым словом.

«Восьмого июля будем собираться. Поклонники придут на кладбище», - рассказал Владимир Фриске.

Ранее певица Ольга Орлова призналась, что делала фотографии с умирающей подругой. Артистка была с ней до последней минуты жизни, она никогда не скрывала трепетного отношения к коллеге.

Орлова призналась, что у нее, действительно, есть снимки Фриске после заболевания, однако эти кадры она оставит для личного пользования. «Никогда их не опубликую», - сказала певица.