Ушел из жизни бывший главный редактор газеты «Известия» Александр Малютин

В возрасте 60 лет скончался бывший главный редактор газеты «Известия», делового издания «Маркер» и АГН «Москва» Александр Малютин. Об этом пишет Regnum.

По данным источника, в начале июня журналист перенес инсульт.

Александр Малютин появился на свет 4 февраля 1964 года в Новочеркасске. В 1986 году окончил математико-механический факультет Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова, где специализировался на кафедре статистического моделирования, после чего окончил Военную академию тыла и транспорта. В 1986–1992 годах находился на военной службе.

Свою карьеру в журналистике он начал в начале 1990-х. В 1992-м Малютин работал внештатным корреспондентом «Коммерсанта», создавал материалы о компьютерном бизнесе. Вдобавок работал в русской версии издания Forbes.

В августе 2013 года занял пост главного редактора «Известий», после чего перешел на должность редакционного директора, оставшись в газете.

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