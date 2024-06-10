Был «голосом Орловской области»: актер Сергей Бурлаков умер в возрасте 55 лет

Актер и помощник режиссера Орловского государственного академического театра им. Ивана Тургенева Сергей Бурлаков умер в возрасте 55 лет. Об этом сообщается в социальных сетях учреждения, где он работал.

Сергей Бурлаков окончил театральный институт в Орле. Всю жизнь он трудился в одном театре. Актер запомнился зрителям по ролям Алексея в «Игроках», Полковника в «Темной истории», Феропонта в «Трех сестрах». Помимо этого, Бурлаков играл в детских спектаклях, исполнив роли Айболита, Клоуна в «Каштанке» и Гудвина в «Волшебнике изумрудного города».

Артиста называют «голосом Орловской области»: он озвучивал множество роликов про регион.

«Он гениально вживался в образ Ивана Сергеевича Тургенева. В его исполнении орловчане видели Тургенева на литературных праздниках», — говорится в некрологе.

Более 10 лет он занимал пост председателя контрольно-ревизионной комиссии Орловского отделения Союза театральных деятелей. В организации Сергей Бурлаков пользовался большим уважением.

Причина смерти артиста не уточняется. О времени и месте прощания будет известно позднее.

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