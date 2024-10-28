Упал дома и разбил голову: умер 49-летний актер Юрий Пономаренко

Найден мертвым 49-летний актер Юрий Пономаренко. Он упал и разбил голову.

О смерти актера, известного по роли оперативника в «Глухаре», сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, Пономаренко упал в квартире, расположенной на Высоковольтном проезде, потерял много крови и умер. Ни записки, ни следов криминала нет. Обстановка в квартире не нарушена. Близкие не скрывают, что актер злоупотреблял алкоголем.

По данным Telegram-канала SHOT, он сильно выпивал в последние месяцы. Тело актера нашли соседи по квартире.

Известно, что Пономаренко вернулся домой в субботу. Спустя сутки в его комнату зашли соседи – тело нашли на диване. На мебели были следы крови.

Источник отмечает, что предварительная экспертиза выявила травму затылка. Также отмечается, что Пономаренко жил в трехкомнатной квартире, которую представил театр Сцена Мельникова. Он жил с актером Яном Латышевым и его женой Альбиной Лозовой. Они и обнаружили мертвого актера.

Ранее сообщалось о смерти матери экономиста Егора Гайдара. Она скончалась после падения в квартире.