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12:36, 03 августа 2023
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Ушел из жизни автор хитов отечественной эстрады в исполнении Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова

Умер написавший песню «Дожди» для Аллы Пугачевой композитор Валерий Разумовский.

Ушел из жизни автор хитов отечественной эстрады в исполнении Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова

© freepik

Композитор и аранжировщик Валерий Разумовский, известный как автор песен для мэтров российской эстрады, скончался на 56-м году жизни в Москве. Трагическую новость подтвердил его друг Игорь Наджиев, передает Пятый канал.

Мужчина поделился печальным известием в социальных сетях. Он написал, что сердце отечественного композитора перестало биться 31 июля. В сообщении Наджиев назвал Разумовского талантливым композитором, аранжировщиком, музыкантом, а также просто хорошим другом.

Что стало причиной смерти автора многочисленных хитов — пока неизвестно. Время и место проведения церемонии прощания с творческим деятелем не назывались.

Разумовский приехал в Москву из Латвии более 30 лет назад. Он сотрудничал со многими российскими звездами. В тандеме с Аллой Пугачевой композитор записал известную композицию под названием «Дожди». Были у аранжировщика и совместные работы с королем отечественной эстрады Филиппом Киркоровым. Кроме того, Разумовский написал музыку к культовым сериалам «Моя прекрасная няня» и «Не родись красивой».

Ранее сообщалось о смерти знаменитого автора песни «Стоят девчонки» Александра Колкера. Творческий деятель скончался на 91-м году жизни.

Источник фото:freepik.com
Источник:Пятый канал
Теги:
смерть
хит
композитор
Алла Пугачева
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