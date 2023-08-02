Скончался знаменитый автор песни «Стоят девчонки» Александр Колкер

Знаменитый композитор и автор песни «Стоят девчонки» Александр Колкер скончался в Санкт-Петербурге 1 августа. На прошлой неделе он отпраздновал свое 90-летие, пишет MSK1.RU со ссылкой на заявление Союза композиторов Северной столицы.

Что стало причиной смерти Колкера — не сообщается. Информацию о кончине заслуженного деятеля искусств РСФСР подтвердили его коллеги из Петербурга. В ответе на запрос журналистов они указали, что дата и место прощания с композитором будут известны позже.

За время своей профессиональной карьеры Колкеру удалось посотрудничать со многими известными артистами. У него выходили совместные работы с Михаилом Боярским, Иосифом Кобзоном, Марией Пахоменко, Эдуардом Хилем и многими другими звездами советской и российской эстрады. Композитор стал широко известен после выхода в свет песни «Стоят девчонки». Кроме того, из под его пера появились такие музыкальные композиции, как «Ночной трамвай» и «Карелия», которые тоже запомнились многим.

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