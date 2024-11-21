Ушел из жизни автор «Дневников НЛО» Игорь Волке

Скончался известный советский эстонский уфолог и писатель Игорь Волке (Вольке). Об этом на своей странице в Facebook* (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией, ее деятельность запрещена) сообщил режиссер Меэлис Пийлер.

Уфология (от UFO, unidentified flying object, т. е. НЛО) — квазинаука, сосредоточенная на возможных контактах человека с инопланетянами.

Ученый умер на 74-м году жизни. Причина и обстоятельства смерти не раскрываются.

Игорь Волке появился на свет в 1950 году. Окончил Таллинский технический университет. В 1985 году основал AKRAK, Комитет по регистрации и анализу аномальных явлений. Целью комитета являлся «сбор сообщений об аномальных явлениях, в частности — об НЛО в Эстонии».

Волке также является автором выдержавшей несколько переизданий книги «Дневники НЛО», где он собрал информацию о подобных контактах, в том числе — на территории Эстонии, а также ряда громких заявлений по теме.

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