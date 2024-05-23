Художник Валерий Чтак умер в 42 года после продолжительной болезни

Умер известный в России концептуальный художник Валерий Чтак. Причиной смерти 42-летнего деятеля культуры стала продолжительная болезнь, сообщает издание «АртГид».

Информация о том, когда состоится церемония прощания с художником, и где пройдут похороны, не раскрывается.

Валерий Чтак родился в Москве в 1981 году. Он работал не только в живописи. Он также делал инсталляции, рисовал граффити и практиковался в уникальной и тиражной графике. В свои произведения художник часто интегрировал бессмысленные фразы на разных языках.

Картины Чтака хранятся в собраниях Третьяковской галереи, Московского музея современного искусства, а также в Латвии, Германии и частных коллекциях по всему миру.

В 2022 году Валерий Чтак стал «Художником года» по версии Фонда поддержки современного искусства Cosmoscow.

Ранее музыкант и основатель группы Train Чарли Коллин умер в 58 лет из-за трагической случайности. Он поскользнулся в душе.