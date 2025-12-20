«Болезнь победила»: народный артист России Анатолий Лобоцкий скончался в возрасте 66 лет

Звезда фильма «Зависть богов» Анатолий Лобоцкий ушел из жизни в возрасте 66 лет после продолжительной болезни. Об этом ТАСС сообщили в окружении актера.

По информации издания, народного артиста России не стало 20 декабря. Причиной смерти Анатолия Лобоцкого стал рак легких.

«Он болел достаточно продолжительно. Это [произошло] не спонтанно, просто болезнь победила», — рассказал собеседник издания.

Тревожные новости о состоянии здоровья Анатолия Лобоцкого появились в октябре этого года. Тогда сообщалось, что актер театра и кино обратился к врачам из-за болей в области груди. В ходе обследования у 66-летнего артиста обнаружили опухоль, которая быстро распространялась.

В 2024 году звезда сериала «Молодежка» перенес операцию по удалению части легкого из-за периферического рака, однако болезнь поразила и другие органы. Анатолий Лобоцкий проходил курс лечения и находился под наблюдением медиков.

Напомним, актер 40 лет служил в Московском академическом театре имени В. Маяковского и снимался в кино. Широкую известность Анатолию Лобоцкому принесла главная роль в картине Владимира Меньшова «Зависть богов». За этот фильм артист получил приз за лучшую мужскую роль на IX Всероссийском кинофестивале «Виват, кино России!» в Санкт-Петербурге. Многие зрители также знают актера по таким лентам, как «На углу у Патриарших», «Молодежка», «Земский доктор», «Старая гвардия», «Калашников» и другим.

