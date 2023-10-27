Ушел из жизни актер из сериала о Чернобыле Даниэл Адамски

В возрасте 58 лет умер актер, киноменеджер, декоратор, помощник режиссера Даниэл Адамски. Об этом сообщает Poland Posts English.

Артиста не стало 23 октября. Новость о смерти Адамски подтвердили его коллеги. В их числе — Алина Рудницкая-Акоста, с которой они более двадцати лет работали в компании Joker Film.

О причинах смерти не сообщается.

На счету Адамски десятки телевизионных проектов. В качестве актера он появился в проектах «Телевизионный театр», «Отец Матеуш», «Мой долг», «Чернобыль. Четыре апрельских дня» и других.

Дебют Даниэла в качестве режиссера был в 1996 году, когда он поставил детский телефильм «Ящик с игрушками».

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