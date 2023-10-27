Умер бывший главный редактор журнала Playboy Владислав Ковлейский

Бывший главный редактор популярного журнала Playboy Владислав Ковлейский умер в 46 лет. Мужчина ушел из жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, Владислав скончался 26 октября. Он начинал свою карьеру с издания «МК», куда пришел сразу после окончания школы. Молодой человек работал в отделе учащейся молодежи. В 1998 году он стал сотрудником еженедельного журнала «МК-Бульвар», а позже главным редактором.

Отмечается, что в 2014-2015 годах он был главным редактором российской версии журнала Playboy.

StarHit пишет, что несколько лет назад мужчина услышал серьезный диагноз и начал лечиться. Неизвестно, какая именно болезнь была у Ковлейского. Также пока нет информации о дате и месте похорон мужчины.

Ранее мы писали о том, что актриса театра и кино Мария Зубарева умерла от рака в 31 год. Артистка запомнилась телезрителям после съемок в фильме «Мордашка». В нем она сыграла роль Юли — супруги автомеханика-альфонса в исполнении Дмитрия Харатьяна. Но были и другие популярные сериалы с ее участием. Тяжеля болезнь перечеркнула карьеру девушки.