Ушел из жизни актер Алексей Янин

Актер Алексей Янин скончался в возрасте 40 лет после продолжительной борьбы с последствиями инсульта. Об этом сообщил Telegram-канал театра РАМТ.

Время и место прощания будет объявлено позже, коллеги выразили соболезнования семье.

Восемь лет назад у актера произошел инсульт, в результате которого образовалась огромная гематома в голове. Его мозг был залит кровью, а после операции по трепанации черепа Янин стал инвалидом. Он оказался прикованным к кровати, мать взяла на себя заботу, поселившись с ним за городом. Коллеги и друзья помогали финансово для оплаты лучших специалистов по реабилитации.

Напомним, что Алексей Янин отметил свое 40-летие в марте 2023 года. Актер получил известность благодаря сериалам «Универ», «Дочки-матери» и «Бальзаковский возраст или Все мужики сво...».

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