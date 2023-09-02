Проклова о карьере: «Табаков и Ефремов спорили из-за меня»

Елена Проклова празднует свое 70-летие. В честь этого актриса вспомнила приятные моменты в своей карьере.

Оказалось, что наибольшее влияние на Проклову оказал Олег Ефремов. Актриса назвала его учителем, вспомнив свои 11 лет и роль в фильме «Звонят, откройте дверь». Ефремов играл 13 дублей и ни в одном не повторился. Проклова сразу увидела, что такое настоящая актерская игра и импровизация.

Благодаря кинокартине «Гори, гори, моя звезда» Ефремов понял, что сработается с Прокловой. Он часто рассказывал о «Современнике» и обещал взять в труппу.

Однако Олег Табаков регулярно спорил из-за актрисы с Ефремовым. По его мнению, Проклова должна была отучиться в Школе-студии МХАТ, пишет aif.ru.

Обучаясь на третьем курсе, Проклова получила совместную работу с Табаковым. Актриса призналась, что с того момента он стал для нее другом, который помогал даже в жизненных проблемах.

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