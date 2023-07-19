Умер 61-летний актер из сериала «Бандитский Петербург» Виктор Мелихов. Об этом сообщил артист Марк Горонок в личном блоге.

«Умер мой друг. Замечательный человек и актер с большой буквы Виктор Мелихов», — цитирует The Voice высказывание Марка.

Что стало причиной смерти артиста — пока не уточняется.

В фильмографии Мелихова более 60 проектов. Он запомнился зрителям благодаря съемкам в таких фильмах, как «Убойная сила», «Брежнев», «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург». Последней работой Виктора стал детективный сериал «Аутсайдер», который вышел в феврале 2023 года.

Известно, что у артиста есть дочь, которая стала художницей.

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